Жители Кировского района Петербурга пожаловались на исчезновение электричества в квартирах и уличного освещения вечером 18 ноября. По их словам, в потёмках сидят уже не первый час.



Как сообщили читатели «Фонтанки», во тьме оказалась Краснопутиловская улица. Свет пропал в квартирах домов 21 и 25 - всего, по наблюдениям очевидцев, обесточены не меньше шести зданий. На улице погасли фонари и не работают светофоры. «Нет электричества уже около двух часов!», - сетуют жители.