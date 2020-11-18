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В Автово произошёл локальный блэкаут. Тьма воцарилась в квартирах и за окном

Жители Кировского района Петербурга пожаловались на исчезновение электричества в квартирах и уличного освещения вечером 18 ноября. По их словам, в потёмках сидят уже не первый час.

Как сообщили читатели «Фонтанки», во тьме оказалась Краснопутиловская улица. Свет пропал в квартирах домов 21 и 25 - всего, по наблюдениям очевидцев, обесточены не меньше шести зданий. На улице погасли фонари и не работают светофоры. «Нет электричества уже около двух часов!», - сетуют жители.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

В компании «Россети Ленэнерго» заверили, что с их оборудованием всё в порядке, отключение произошло у смежной генерирующей организации. «Фонтанка» запросила комментарий у ТГК-1.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
© Фонтанка.Ру

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