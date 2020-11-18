Структуру Минобороны оштрафовали за повреждение флигеля в Кронштадте. Он выдержал вандалов, разруху и пожар

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 18 ноября, Кронштадтский райсуд привлёк к административной ответственности ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. ФГКУ является пользователем здания из комплекса служительских флигелей на Флотской, 4, литера П — памятника регионального значения, построенного в XVIII веке.

Состояние объекта культурного наследия плачевно: известняковый цоколь местами отсутствует, есть следы намокания, коррозии и биопоражения, повреждены оконные заполнения, кирпичная кладка. Кроме того, стены испорчены граффити, при этом видно, что более поздние художества закрашивали, но не всегда попадали в цвет стен.

Два года назад на Флотской улице произошёл пожар в стрелковом тире. В результате огонь полностью уничтожил дом №4 и частично расправился с соседним зданием с литерой «Б», у него обрушилась крыша, а внутренние помещения были залиты водой. Сгоревшее здание — также часть комплексов часть комплекса служительских флигелей.

В отзыве ФГКУ указало, что не является той структурой ведомства, которая уполномочена отвечать за памятник: нет ни полномочий на ремонт, ни денег для этого. Суд позиция ответчика не убедила. Подразделению назначен штраф в 200 тысяч рублей.