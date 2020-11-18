Утренний снег продолжает задерживать в Пулково самолеты

Петербургский аэропорт к вечеру 18 ноября обслужил все рейсы, ранее ушедшие на запасные аэродромы.
Как сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы», к шести вечера все 11 утренних рейсов, следовавших в Пулково и совершивших посадку на запасных аэродромах в связи со сложными метеоусловиями в Пулково, обслужены на прилет и вылет.
В аэропорту, как писала «Фонтанка», с утра скопились пассажиры задержанных из-за обработки взлетных полос от снега и наледи порядка двух десятков рейсов.
Среднее время ожидания вылета, сообщают в Пулково, составило около двух часов. С пассажирами задержанных рейсов работали представители авиакомпаний.
«До конца сегодняшних суток прогнозируется изменение времени вылета из Пулково еще нескольких рейсов. Время задержек в среднем составит около одного часа», — информирует аэропорт.
Статус своего рейса пассажиры могут уточнить на онлайн-табло аэропорта, а также в колл-центрах аэропорта и авиакомпаний.