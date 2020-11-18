Утренний снег продолжает задерживать в Пулково самолеты

Петербургский аэропорт к вечеру 18 ноября обслужил все рейсы, ранее ушедшие на запасные аэродромы.



Как сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы», к шести вечера все 11 утренних рейсов, следовавших в Пулково и совершивших посадку на запасных аэродромах в связи со сложными метеоусловиями в Пулково, обслужены на прилет и вылет.

В аэропорту, как писала «Фонтанка», с утра скопились пассажиры задержанных из-за обработки взлетных полос от снега и наледи порядка двух десятков рейсов.