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Утренний снег продолжает задерживать в Пулково самолеты

Петербургский аэропорт к вечеру 18 ноября обслужил все рейсы, ранее ушедшие на запасные аэродромы.

Как сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы», к шести вечера все 11 утренних рейсов, следовавших в Пулково и совершивших посадку на запасных аэродромах в связи со сложными метеоусловиями в Пулково, обслужены на прилет и вылет.

В аэропорту, как писала «Фонтанка», с утра скопились пассажиры задержанных из-за обработки взлетных полос от снега и наледи порядка двух десятков рейсов.

Среднее время ожидания вылета, сообщают в Пулково, составило около двух часов. С пассажирами задержанных рейсов работали представители авиакомпаний.

«До конца сегодняшних суток прогнозируется изменение времени вылета из Пулково еще нескольких рейсов. Время задержек в среднем составит около одного часа», — информирует аэропорт.

Статус своего рейса пассажиры могут уточнить на онлайн-табло аэропорта, а также в колл-центрах аэропорта и авиакомпаний.

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Комментарии (1)

enigma111
не удивительно: из года в год зима в России начинается внезапно.
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