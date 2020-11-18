Бак из-под капусты разлучил петербурженку с тренером по йоге. Гибкая подруга стащила из него 6 миллионов рублей

Многомиллионный бак из-под капусты встал на пути дружеских отношений петербурженки с тренером по йоге. Хранящиеся внутри деньги пропали вместе с хозяйкой гибкого тела. Последней теперь придется упражняться в ограниченном пространстве.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 ноября, на скамье подсудимых оказалась тренер по йоге Ольга. В начале прошлого года она гостила у владелицы квартиры на улице Дыбенко. Женщины когда-то познакомились в Сочи. Однако их дружбу суждено было разрушить баку из-под капусты в доме петербурженки, в котором она держала почти 6 млн рублей. В него-то гибкая гостья и запустила руку, а затем ушла, не попрощавшись.