До 60 тысяч рублей за смену. В Петербурге рассчитались с теми, кого закрыли в соцучреждениях на время пандемии

Три тысячи сотрудников из 23 стационарных соцучреждений Петербурга получили выплаты за работу в период пандемии. Работники фактически проживали в них как минимум по 14 дней, чтобы минимизировать риск заражения проживающих там людей. Общая сумма выплат составила 89,6 млн рублей.



Как сообщили 18 сентября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, врачи, работающие с пациентами стационарных соцучреждений, получили доплату по 40 тысяч рублей за каждую смену, а если среди их подопечных оказались заболевшие коронавирусом, то сумма увеличивалась до 60 тысяч. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получили по 25 тысяч рублей или, в случае контакта с заболевшим, 35 тысяч рублей за смену. Младший медперсонал — по 15–20 тысяч рублей, технический персонал — по 10–15 тысяч.