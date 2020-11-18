До 60 тысяч рублей за смену. В Петербурге рассчитались с теми, кого закрыли в соцучреждениях на время пандемии

Три тысячи сотрудников из 23 стационарных соцучреждений Петербурга получили выплаты за работу в период пандемии. Работники фактически проживали в них как минимум по 14 дней, чтобы минимизировать риск заражения проживающих там людей. Общая сумма выплат составила 89,6 млн рублей.
Как сообщили 18 сентября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, врачи, работающие с пациентами стационарных соцучреждений, получили доплату по 40 тысяч рублей за каждую смену, а если среди их подопечных оказались заболевшие коронавирусом, то сумма увеличивалась до 60 тысяч. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получили по 25 тысяч рублей или, в случае контакта с заболевшим, 35 тысяч рублей за смену. Младший медперсонал — по 15–20 тысяч рублей, технический персонал — по 10–15 тысяч.
Еще в апреле Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все ПНИ и дома престарелых в России вместе с персоналом.
Также в аппарате вице-губернатора добавили, что выплаты по 300 тысяч рублей получили 9070 медиков, заболевших COVID — 19 на работе, а по миллиону рублей получили семьи 30 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Единовременные страховые выплаты получили 8288 медицинских работников, пострадавших при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей.
За работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, выплаты получили 44 959 медработников, общая сумма выплат составила 4,5 млрд. рублей. По постановлению Правительства РФ № 484 произведены выплаты 26387 медицинским работникам на общую сумму 7,4 млрд. рублей.