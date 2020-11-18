Автор скандальной третьей экспертизы по делу «Седьмой студии» запросила денежное вознаграждение

Автор третьей экспертизы по делу «Седьмой студии» Ольга Королёва (Галахова) запросила вознаграждение в размере 310 774 рублей за работу в качестве эксперта — в случае удовлетворения ее просьбы эти деньги взыщут с осужденных по делу. Об этом сообщает журнал «Театр».



«Размер вознаграждения определен исходя из фактически затраченного времени и с учетом стоимости часа эксперта, установленного в ФБУ РФ «Центр судебной экспертизы» при Минюсте Рф в размере 2 589 руб. 79 коп.», — говорится в заявлении, направленном на имя судьи Олеси Менделеевой уже на стадии апелляции.

