Автор скандальной третьей экспертизы по делу «Седьмой студии» запросила денежное вознаграждение

Автор третьей экспертизы по делу «Седьмой студии» Ольга Королёва (Галахова) запросила вознаграждение в размере 310 774 рублей за работу в качестве эксперта — в случае удовлетворения ее просьбы эти деньги взыщут с осужденных по делу. Об этом сообщает журнал «Театр».
«Размер вознаграждения определен исходя из фактически затраченного времени и с учетом стоимости часа эксперта, установленного в ФБУ РФ «Центр судебной экспертизы» при Минюсте Рф в размере 2 589 руб. 79 коп.», — говорится в заявлении, направленном на имя судьи Олеси Менделеевой уже на стадии апелляции.
Как уточняет СМИ, это необычное решение: ранее негосударственные эксперты не просили денег за свою работу (в случае экспертизы в госучреждении она не взыскивается).
Напомним, экспертиза Ольги Галаховой, подготовленная совместно с Еленой Баженовой, вызвала острую реакцию культурного сообщества. Адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская на суде говорила, что авторы не учли несколько десятков мероприятий на «Платформе». А глава СТД Александр Калягин констатировал, что выводы этой экспертизы «вызывают массу вопросов у людей осведомленных и реально знающих предмет».
Напомним, Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский получили условные сроки и денежные штрафы, Софья Апфельбаум — только денежный штраф. Решение было вынесено 26 июня, фигуранты (за исключением Серебренникова) сразу заявили о предстоящей апелляции.