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Автор скандальной третьей экспертизы по делу «Седьмой студии» запросила денежное вознаграждение

Автор третьей экспертизы по делу «Седьмой студии» Ольга Королёва (Галахова) запросила вознаграждение в размере 310 774 рублей за работу в качестве эксперта — в случае удовлетворения ее просьбы эти деньги взыщут с осужденных по делу. Об этом сообщает журнал «Театр».

«Размер вознаграждения определен исходя из фактически затраченного времени и с учетом стоимости часа эксперта, установленного в ФБУ РФ «Центр судебной экспертизы» при Минюсте Рф в размере 2 589 руб. 79 коп.», — говорится в заявлении, направленном на имя судьи Олеси Менделеевой уже на стадии апелляции.

Как уточняет СМИ, это необычное решение: ранее негосударственные эксперты не просили денег за свою работу (в случае экспертизы в госучреждении она не взыскивается).

Напомним, экспертиза Ольги Галаховой, подготовленная совместно с Еленой Баженовой, вызвала острую реакцию культурного сообщества. Адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская на суде говорила, что авторы не учли несколько десятков мероприятий на «Платформе». А глава СТД Александр Калягин констатировал, что выводы этой экспертизы «вызывают массу вопросов у людей осведомленных и реально знающих предмет».

Напомним, Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский получили условные сроки и денежные штрафы, Софья Апфельбаум — только денежный штраф. Решение было вынесено 26 июня, фигуранты (за исключением Серебренникова) сразу заявили о предстоящей апелляции.

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
А в чём, собственно, скандальность экспертизы, именно третьей? Просветити, пожалуйста.
Прежде чем навешивать ярлыки неплохо бы разъяснять суть вопроса.
Или вся скандальность в том, что "люди осведомлённые и реально знающие предмет" говорят, что-то, типа: "Нет, нет, это "не украл", просто по другому ну никак, мы и сами так всегда делаем..."
Boris_93*1
Время тяжёлое , " 30 серебренников " не будут лишними
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