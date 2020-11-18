Трижды с начала недели петербуржцы стали свидетелями ДТП на одном и том же месте в Василеостровском районе. Местные жители утверждают, что перекресток, где происходили аварии, не иначе как заколдованный.

Как сообщили читатели «Фонтанки» 18 ноября, дорожные происшествия разной степени тяжести с незавидной регулярностью они наблюдают на пересечении улицы Одоевского и проспекта КИМа. Сегодня примерно в три дня на этом участке дороги столкнулись каршеринговый автомобиль и фургон. Часом ранее, по их словам, под колеса попал велосипедист, который пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Еще одну аварию местные жители наблюдали в минувший понедельник, ее фотографии поступили в редакцию издания вместе со свежими снимками одного из сегодняшних ДТП.



«Тут за десять минут можно наблюдать все нарушения одновременно: от проезда на красный и по встречке через двойную сплошную до поворота вторым рядом и стоянки под запрещающим знаком…» — резюмировали свои наблюдения за злосчастным перекрестком читатели «Фонтанки».



Редакция запросила подробности аварий в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

