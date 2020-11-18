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Петербуржцы нашли заколдованный перекресток. С начала недели он трижды пополнил свою коллекцию ДТП

Трижды с начала недели петербуржцы стали свидетелями ДТП на одном и том же месте в Василеостровском районе. Местные жители утверждают, что перекресток, где происходили аварии, не иначе как заколдованный.

Фото: читатель «Фонтанки» Максим
Фото: читатель «Фонтанки» Максим
Фото: читатель «Фонтанки» Максим

Как сообщили читатели «Фонтанки» 18 ноября, дорожные происшествия разной степени тяжести с незавидной регулярностью они наблюдают на пересечении улицы Одоевского и проспекта КИМа. Сегодня примерно в три дня на этом участке дороги столкнулись каршеринговый автомобиль и фургон. Часом ранее, по их словам, под колеса попал велосипедист, который пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Еще одну аварию местные жители наблюдали в минувший понедельник, ее фотографии поступили в редакцию издания вместе со свежими снимками одного из сегодняшних ДТП.

«Тут за десять минут можно наблюдать все нарушения одновременно: от проезда на красный и по встречке через двойную сплошную до поворота вторым рядом и стоянки под запрещающим знаком…» — резюмировали свои наблюдения за злосчастным перекрестком читатели «Фонтанки».

Редакция запросила подробности аварий в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
шеринги точно заколдованные))
dedmoroz_5e4d8827384c2
может быть заколдованные и ночные велосипедисты в тёмной одежде, а не дороги?)))))
Mr.Long
Автору и редактору лень карту города открыть? Очередное позорище "Фонтанки"... При нынешней доступности информации даже не нужно быть из Петербурга, чтобы не совершать таких ошибок.
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