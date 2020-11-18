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«Не надо быть большим специалистом, чтобы понять». Путин призвал делать тесты на коронавирус быстрее и увеличить количество вакцин в гражданском обороте

Президент России на совещании с правительством по поводу ситуации с коронавирусом призвал ускорить сроки проверки на коронавирус и увеличить количество вакцин в гражданском обороте.

«48 часов [норматив по результатам ПЦР-диагностики на COVID-19] — это долго. Это двое суток! <...> Конечно, количество вакцин, выпускаемых в гражданский оборот, нужно увеличить», — заявил 18 ноября Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, ни одна тест-система не дает 100 % результата. Глава государства поставил задачу перепроверять результаты и сократить срок тестов. «Не надо быть большим специалистом, чтобы понять: чем быстрее выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких и коллег», — резюмировал президент.

С начала пандемии в России выявили уже 1 991 998 случаев COVID-19.

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Комментарии (7)

Жора  
Очредное бла-бла-бла...
Guess_who
Так у него нигде не нужно быть специалистом. Его охранник губером стал легко. Главное побольше комиссий и комитетов создавать и пилить, пилить, пилить...
Modest_5e4ce41f7533b
"Экономика должны быть экономной".
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