«Не надо быть большим специалистом, чтобы понять». Путин призвал делать тесты на коронавирус быстрее и увеличить количество вакцин в гражданском обороте

Президент России на совещании с правительством по поводу ситуации с коронавирусом призвал ускорить сроки проверки на коронавирус и увеличить количество вакцин в гражданском обороте.



«48 часов [норматив по результатам ПЦР-диагностики на COVID-19] — это долго. Это двое суток! <...> Конечно, количество вакцин, выпускаемых в гражданский оборот, нужно увеличить», — заявил 18 ноября Владимир Путин на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».