Широтная магистраль доехала до подписи. Смольный заключил соглашение с Группой ВТБ

Подписание состоялось в Москве 18 ноября в рамках «Транспортной недели», стороны представляли вице-губернатор Максим Соколов и первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев. Это выглядит как дополнительное соглашение к уже существующему о создании транспортной развязки между ЗСД и Витебским проспектом. Напомним, именно такая модель была выбрана с целью ускорения строительства.

Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Соколова, начало строительства планируется в первом квартале 2021 года, предполагаемый срок работ составит четыре года. Протяженность развязки около 2,5 км, пропускная способность — до 70 000 автомобилей в сутки, движение предусмотрено по 6 полосам со скоростью до 110 км/час.

Стоимость развязки составит около 27 млрд рублей, еще 12 млрд будут выделены на подготовку территории. Финансирование возьмут на себя инвестор, а также городской и федеральный бюджеты.

«Витебская развязка даёт старт масштабному проекту ШМСД, который по своему объему и значению для города сравним с Западным скоростным диаметром. Хотел бы поблагодарить федеральное правительство, наших партнёров и отметить, что применение механизма государственно-частного партнёрства в очередной раз подтверждает, что Санкт-Петербург успешно применяет данную практику взаимодействия с бизнесом и является лидером в развитии проектов ГЧП. Строительство Витебской развязки позволит решить сразу несколько ключевых транспортных задач города, которые ставит перед нами губернатор Санкт-Петербурга, в том числе обеспечить связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами. Также удастся снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы», - заявил Максим Соколов.