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Широтная магистраль доехала до подписи. Смольный заключил соглашение с Группой ВТБ

Правительство Петербурга и Группа ВТБ подписали соглашение о создании первого этапа Широтной магистрали скоростного движения. Он будет стоить 39 млрд рублей.

Подписание состоялось в Москве 18 ноября в рамках «Транспортной недели», стороны представляли вице-губернатор Максим Соколов и первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев. Это выглядит как дополнительное соглашение к уже существующему о создании транспортной развязки между ЗСД и Витебским проспектом. Напомним, именно такая модель была выбрана с целью ускорения строительства.

Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Соколова, начало строительства планируется в первом квартале 2021 года, предполагаемый срок работ составит четыре года. Протяженность развязки около 2,5 км, пропускная способность — до 70 000 автомобилей в сутки, движение предусмотрено по 6 полосам со скоростью до 110 км/час.

Стоимость развязки составит около 27 млрд рублей, еще 12 млрд будут выделены на подготовку территории. Финансирование возьмут на себя инвестор, а также городской и федеральный бюджеты.

«Витебская развязка даёт старт масштабному проекту ШМСД, который по своему объему и значению для города сравним с Западным скоростным диаметром. Хотел бы поблагодарить федеральное правительство, наших партнёров и отметить, что применение механизма государственно-частного партнёрства в очередной раз подтверждает, что Санкт-Петербург успешно применяет данную практику взаимодействия с бизнесом и является лидером в развитии проектов ГЧП. Строительство Витебской развязки позволит решить сразу несколько ключевых транспортных задач города, которые ставит перед нами губернатор Санкт-Петербурга, в том числе обеспечить связь ЗСД с Московским и Фрунзенским районами. Также удастся снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы», - заявил Максим Соколов.

Ранее федеральный центр согласовал софинансирование ряда дорожных объектов в Петербурге, в том числе Южно-Волхонской дороги и подключения Лахта Центра. Принципиально утверждено и софинансирование первого участка Широтной магистрали в размере 10 млрд рублей за 4 года. На данный момент в проекте городского бюджета на три года лишь подготовка территории в размере 11,5 млрд. 1 миллиард уже был выделен в 2020 году.

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Комментарии (3)

mynine
По-моему, это очередная хренотень. С середины 90х годов пробки в городе только растут, каждый год становится все напряженнее. И никакие магистрали за городом не могут снизить трафик через центральные районы. Снизить трафик там смогут только
1) восстановление ОТ (трамваи, выделенные полосы для троллейбусов и автобусов
2) платная парковка во всем городе без исключений
3) сужение полос
4) снижение разрешенной скорости на улицах до 30-50
BSB888
Пишем 39, на выходе получаем 139
Якоб Рихтер
Вместо того, чтоб построить просто мост через Неву, они опять хотят платный проезд сделать.
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