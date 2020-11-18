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Лахта Центр засиял по-новому. Красочное зрелище на фоне белых хлопьев увековечили соцсети

Лахта Центр в Петербурге засиял новыми красками, но всего на один вечер. Красочное зрелище происходило на фоне первого снегопада. Фотографии и видеозаписи того, как это было, петербуржцы опубликовали 18 ноября в социальной сети Instagram.

Несмотря на снизившуюся из-за белых хлопьев видимость, вооружившиеся камерами горожане смогли запечатлеть высотку во всем цветовом многообразии и с разных ракурсов.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе Лахта Центра, накануне вечером проводилось тестирование архитектурной подсветки, которое стартовало сразу после наступления темноты.

«Любые световые и цветовые, геральдические и символические, фигурные и прочие совпадения являются случайными», — добавили представители небоскреба, отметив, что подобные испытания являются частью пусконаладочных работ.

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Комментарии (2)

261697121
Долбанный миллеровский стыд. Хорошо хоть в Охту не воткнули. В Омске этой елде самое место. Лайкают понаехаловы и купчинцы.
Maik5
Что за говённый проигрыватель? Громкость не отрегулировать.
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