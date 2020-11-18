Психолог расскажет, зачем людям нужно ненавидеть и почему соцсети тут ни при чем

«Нельзя сказать, что бедные ненавидят богатых или наоборот. Вполне богатые, например, ненавидят среднебогатых, а все вместе они ненавидят беспредельно богатых», — сказал в одной из публичных лекций руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов. Подробнее о том, почему люди ненавидят, узнаем в его выступлении в эфире «Прямой речи» 23 ноября. 18+
Сергей Ениколопов, можно сказать, спец «по агрессии»: заведует кафедрой криминальной психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Знает, почему люди сбиваются в группы, как вместе ненавидят других, может объяснить механизмы этой коллективной ненависти. Согласно некоторым исследованиям, сейчас критическое мышление в обществе резко упало — источниками информации становятся конспирологические рассылки в мессенджерах, «число людей, у которых мир делится на черное и белое, выросло». Сергей Николаевич знает это уже потому, что его сын, экономист Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы, прицельно изучает влияние соцсетей на поведение людей. Но психолог Ениколопов уверен: сами соцсети тут ни при чем. «Дело в природных механизмах, которые заложены в каждом человеке».
23 ноября в лектории «Прямая речь» будем разбираться с этими механизмами на лекции «Соцсети не виноваты». Начало в 19:30.
Александра Шеромова