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Всплеск заболеваемости коронавирусом в Крыму ждут уже в декабре. Новогодние корпоративы под угрозой срыва

Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сделала прогноз по поводу распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«По прогнозам, в середине декабря мы начнем стремительный подъем заболеваемости», — заявила 18 ноября Наталья Пеньковская во время заседания оперативного штаба, которое транслировал телеканал «24 Крым».

По словам Пеньковской, в регионе по-прежнему сохраняется тенденция к росту заболеваемости. Власти подготовили «ограничительные мероприятия» в преддверии новогодних праздников. Так, глава региона Сергей Аксёнов назвал «главной зоной риска» новогодние корпоративы: по его мнению, их необходимо отменить.

С начала пандемии в Крыму выявили уже 12 522 заболевших COVID-19, а в Севастополе — 3 579.

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Комментарии (2)

DEMOMON
В Крыму что, стихийно продолжается летний сезон?
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