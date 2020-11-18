Всплеск заболеваемости коронавирусом в Крыму ждут уже в декабре. Новогодние корпоративы под угрозой срыва

Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сделала прогноз по поводу распространения коронавирусной инфекции в регионе.
«По прогнозам, в середине декабря мы начнем стремительный подъем заболеваемости», — заявила 18 ноября Наталья Пеньковская во время заседания оперативного штаба, которое транслировал телеканал «24 Крым».
По словам Пеньковской, в регионе по-прежнему сохраняется тенденция к росту заболеваемости. Власти подготовили «ограничительные мероприятия» в преддверии новогодних праздников. Так, глава региона Сергей Аксёнов назвал «главной зоной риска» новогодние корпоративы: по его мнению, их необходимо отменить.
С начала пандемии в Крыму выявили уже 12 522 заболевших COVID-19, а в Севастополе — 3 579.