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Ozon перед IPO согласился заплатить Сбербанку миллиард

Российский маркетплейс Ozon решил выплатить Сбербанку 1 миллиард рублей в целях урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях, но нарушений не признал.

Как сообщает 18 ноября «Коммерсантъ», компании урегулировали разногласия перед IPO «Озона». «Хотя мы и Сбербанк России в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях, мы в рамках соглашения об урегулировании согласились выплатить Сбербанку России 1 млрд руб.», — цитирует издание документы Ozon по проведению IPO.

Ozon в рамках IPO планирует разместить 30 миллионов американских депозитарных акций (ADS) в ценовом диапазоне от 22,5 до 27,5 долларов и привлечь до 949 миллионов долларов.

В начале ноября Ozon сообщил, что в сентябре разорвал некое соглашение об основных условиях сделки со Сбербанком, подробности сделки не раскрывались. За расторжение предусматривался штраф в миллиард рублей, и Сбербанк уведомил маркетплейс, что ожидает выплаты. На прошлой неделе сообщалось, что стороны уладили спор.

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