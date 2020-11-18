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Учёные рассказали о новом способе профилактики COVID-19

Учёные из Университета Кардиффа в ходе исследования пришли к выводу, что использование жидкости для полоскания рта уменьшает риск заражения различными бактериями и вирусами, в том числе и коронавирусом.

Как передаёт 18 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на издание Express, по мнению исследователе, хлорид цетилпиридиния в жидкостях для полоскания может снизить объём вирусного материала SARS-nCov-2 в полости рта. Учёные нашли у данного вещества вирулицидное действие, то есть способность обезвреживать болезнетворные микроорганизмы.

Действие ополаскивателя для полости рта специалисты изучали три месяца. Однако исследование ещё предстоит проверить.

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Комментарии (4)

bombaleilo
Спиртус обыкновениус, полоскать горло и рот:)
Barmaley_5e4d0211d3423
Водка - наше всё.
Агроном аэродрома
"лорид цетилпиридиния в жидкостях для полоскания" подорожает.. Но, маркетологи хорошо работают, с этим не поспоришь..
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