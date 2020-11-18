Учёные рассказали о новом способе профилактики COVID-19

Учёные из Университета Кардиффа в ходе исследования пришли к выводу, что использование жидкости для полоскания рта уменьшает риск заражения различными бактериями и вирусами, в том числе и коронавирусом.

Как передаёт 18 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на издание Express, по мнению исследователе, хлорид цетилпиридиния в жидкостях для полоскания может снизить объём вирусного материала SARS-nCov-2 в полости рта. Учёные нашли у данного вещества вирулицидное действие, то есть способность обезвреживать болезнетворные микроорганизмы.