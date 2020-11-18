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Счётная палата разглядела аномалии в ИТ-расходах министерств

Бюджет расходов на информационные технологии некоторых министерств и ведомств в 2019 году сильно увеличился — в отдельных случаях в 11–12 раз, заметили аналитики Счётной палаты.

Как пишет 18 ноября «Коммерсантъ», Счётная палата проверила расходы министерств и ведомств на IT в 2019 году. Самый большой рост оказался у Минобрнауки после разделения на два министерства (Минпросвещения и новый Минобрнауки): бюджет на эти цели составил более 1,6 млрд руб., что в 11–12 раз превышает ежегодные траты прежнего единого ведомства. «На что ушли эти суммы?» — отмечается в аналитической записке палаты.

«Наличие многолетнего временного ряда по ИТ-бюджетам в разрезе отдельных ведомств позволяет выявить аномалии в профиле ИТ-расходов ведомств, что, в свою очередь, может послужить стимулом для специальных исследований», — говорится в аналитической записке.

Помимо Минобрнауки расходы увеличились у других министерств, у Генпрокуратуры, МВД и Росгвардии. Зафиксированы следующие цифры:

  • Росалкогольрегулирование — рост в 4–5 раз, до 800 млн руб.;
  • Минэкономики — рост в 4 раза, до 1,7 млрд руб.
  • Генпрокуратура — рост в 3 раза, до 8,5 млрд руб.;
  • Росгвардия — рост в 1,5 раза, до 4,5 млрд руб.;
  • МВД — рост в 1,5 раза, до 10 млрд руб.

«На что расходовало свои почти 10 млрд руб. силовое ведомство, кроме нашумевших миллиардных закупок ПК», — задаются вопросом в Счётной палате.

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Комментарии (1)

Kruger
Все очень просто: размер расходов на IT оборудование и техподдержку очень сложно контролировать в силу специфики данной темы. Следовательно, украсть часть выделяемых денег достаточно просто.
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