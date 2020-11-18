Счётная палата разглядела аномалии в ИТ-расходах министерств

Бюджет расходов на информационные технологии некоторых министерств и ведомств в 2019 году сильно увеличился — в отдельных случаях в 11–12 раз, заметили аналитики Счётной палаты.

Как пишет 18 ноября «Коммерсантъ», Счётная палата проверила расходы министерств и ведомств на IT в 2019 году. Самый большой рост оказался у Минобрнауки после разделения на два министерства (Минпросвещения и новый Минобрнауки): бюджет на эти цели составил более 1,6 млрд руб., что в 11–12 раз превышает ежегодные траты прежнего единого ведомства. «На что ушли эти суммы?» — отмечается в аналитической записке палаты.