ВОЗ сообщила о рекордном росте заражений COVID-19 за неделю

Число заболевших COVID-19 по всему мире за минувшую неделю, по данным ВОЗ, увеличилось почти на 4 миллиона человек — это самый высокий показатель с начала пандемии.

Как передаёт ТАСС, в ночь на 18 ноября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с 8 по 15 ноября в мире выявлено 3 977 223 новых случая заражения и 59 699 летальных исходов. Оба показателя существенно выросли по сравнению с предыдущей неделей, когда зафиксировали 3 695 495 заболевших и 54 835 смертей.

В Европе за последние семь дней зарегистрировано 1 840 085 случаев заражения и 29 043 умерших. «Хотя регион Европы продолжает сообщать о самом большом числе заболевших (46%), на минувшей неделе оно снизилось на 10% [по сравнению с предыдущими семью днями] вследствие усиления мер в области общественного здравоохранения и общественных мер», — отметили в ВОЗ.