Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса

По его словам, характерный для COVID-19 цитокиновый шторм, то есть дизрегуляция иммунной системы, возникает при лихорадке Эбола. Тромбообразование и синдром диссеминированного свертывания крови бывает у больных лихорадкой Эбола, лихорадкой денге, конго-крымской геморрагической лихорадкой и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Потеря обоняния тоже не исключительное свойство коронавируса. Им обладают ещё 20 других вирусов. «Они входят в организм респираторным путем, через нос, а там окончания основных обонятельных нервов, которые поражаются вирусом. Практически всегда, когда человек выздоравливает, обоняние восстанавливается», — приводит слова Нетесова «Лента.ру» 18 ноября.

Необычная особенность коронавируса нового типа состоит в том, что в нём объединились особенности, ранее встречавшиеся у других вирусов по отдельности. Об этом рассказал «Ленте.ру» вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов.

За год, прошедший с момента появления SARS-CoV-2, учёные многое о нём узнали, например то, какие нежелательные процессы запускаются в организме в ответ на эту инфекцию, и почему в итоге люди погибают. «Что самое удивительное, они умирают не из-за вируса, а потому, что в организме происходит дизрегуляция процессов иммунитета и образование множественных тромбов. Если это вовремя исправить, то в подавляющем большинстве случаев организм справляется», — отмечает вирусолог.

«Мы понимаем, что это заболевание можно лечить. И смертность от ковида упала почти в три раза: была больше 6 процентов, а сейчас — около 2,5 и продолжает снижаться. Предполагаю, что удастся опустить ее до двух», — считает Нетесов.

По данным Университета Хопкинса, с начала пандемии к 18 ноября в мире зарегистрировано свыше 55,5 миллиона заболевших COVID-19, умерли более 1,3 миллиона человек. В России и в Петербурге заболеваемость растёт.