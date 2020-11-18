Жительницу Казани суд оштрафовал на тысячу рублей за слово из трёх букв в домовом чате в WhatsApp

Обсценная лексика в домовом чате в WhatsApp обошлась жительнице Казани в тысячу рублей штрафа. Слово «из трех букв» вырвалось у нее в споре об управлении домом.



Как рассказала женщина изданию, разговор на повышенных тонах возник из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ. «В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру», — пояснила она изданию «Казанский репортер». Она отметила, что оскорбление адресовала мужчине по имени Ленар, при этом сам он в чате не присутствовал, также там не фигурировала его фамилия, что не помешало суду вынести решение о штрафе. По словам женщины, судья несколько раз откладывала заседание, не зная как поступить, но в итоге приняла решение привлечь матершинницу к ответственности.

