СМИ помогли Следкому сэкономить 3,6 млн: ведомство отказалось от платного мониторинга новостей

Следственный комитет России передумал отслеживать публикации о себе и председателе Александре Бастрыкине в СМИ и блогах. Решение об отмене закупки, на которую готовились потратить 3,6 млн рублей, объяснили внезапным желанием сэкономить.



Извещение об отмене определения поставщика размещено на портале Госзакупок немногим позже девяти часов вечера 17 ноября - через пять часов после того, как на конкурс обратили внимание журналисты. Незадолго до одиннадцати вечера Следком сообщил об этом в своём официальном телеграм-канале.