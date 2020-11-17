СМИ помогли Следкому сэкономить 3,6 млн: ведомство отказалось от платного мониторинга новостей

Следственный комитет России передумал отслеживать публикации о себе и председателе Александре Бастрыкине в СМИ и блогах. Решение об отмене закупки, на которую готовились потратить 3,6 млн рублей, объяснили внезапным желанием сэкономить.
Извещение об отмене определения поставщика размещено на портале Госзакупок немногим позже девяти часов вечера 17 ноября - через пять часов после того, как на конкурс обратили внимание журналисты. Незадолго до одиннадцати вечера Следком сообщил об этом в своём официальном телеграм-канале.
«В целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств Следственный комитет Российской Федерации отказывается от закупки услуг по мониторингу СМИ, сети Интернет и социальных сетей, в связи с чем соответствующая заявка на сайте zakupki.gov.ru отменена», - известили общественность в ведомстве.
Конкурс на 3,616 млн рублей был опубликован на портале 11 ноября. Согласно техзаданию, исполнитель в течение года должен был мониторить 41 тысячу изданий и 800 млн аккаунтов социальных медиа. В перечень авторов включили, к примеру, Алексея Навального, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, также в список интересующего попали МDK, «Двач».