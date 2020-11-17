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Светлакова поставили на ноги меньше чем за неделю. Шоумена выписали из больницы, куда он попал с коронавирусом

Шоумена и телеведущего Сергея Светлакова выписали из больницы, куда меньше недели назад он попал с коронавирусом. Об этом он сообщил 17 ноября в своем аккауте в Instagram.

«Я дома. Всем здоровья и не унывать!» - написал Светлаков.

О госпитализации Светлакова стало известно 11 ноября. Он рассказал, что у него было небольшое поражение легких и температура. «Врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — добавил Светлаков.

Актеру 42 года. Он снимался в таких программах как «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», снимался в фильмах «Елки«, «Жених«, «Горько» и других.

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Комментарии (2)

jump
зато каждый день 50 других людей умирают. Чем они отличаются от Светлакова?
virusanet
мерзкий симулянт.
в думу его.
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