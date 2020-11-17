Светлакова поставили на ноги меньше чем за неделю. Шоумена выписали из больницы, куда он попал с коронавирусом

Шоумена и телеведущего Сергея Светлакова выписали из больницы, куда меньше недели назад он попал с коронавирусом. Об этом он сообщил 17 ноября в своем аккауте в Instagram.



«Я дома. Всем здоровья и не унывать!» - написал Светлаков.



О госпитализации Светлакова стало известно 11 ноября. Он рассказал, что у него было небольшое поражение легких и температура. «Врачи убедили лечь в больницу на терапию, глобально все нормально», — добавил Светлаков.



Актеру 42 года. Он снимался в таких программах как «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», снимался в фильмах «Елки«, «Жених«, «Горько» и других.

