В доме на Васильевском засуха третьи сутки. Пока ждали помощи, без воды осталась соседняя высотка

На затянувшееся отсутствие холодной воды жалуются жильцы дома №31 по Морской набережной в Петербурге. Счёт засухи идёт на третьи сутки, УК и Водоканал кивают друг на друга, а между тем в полку терпящих бедствие прибыло.
О коммунальных проблемах читатели сообщили в редакцию «Фонтанки» вечером 17 ноября. Холодное водоснабжение пропало три дня назад, и если на первые этажи его как будто бы вернули, то жильцам верхних приходится делать запасы воды в ближайших магазинах.
«Водоканал утверждает, что всё есть, а на самом деле никак не доедет, чтобы открыть задвижку», - пишут жители.
На предприятии заверили, что никаких аварий или плановых работ на сетях Водоканала в районе Морской набережной нет, а задвижки - это уже прерогатива управляющих компаний, поскольку предприятие подаёт ресурс до водомерного узла.
Шестнадцатиэтажка на Морской набережной, 31, находится под управлением ООО «НеваСтрой». В компании ситуацию видят иначе: холодная вода в доме последние дни бывает периодически, и чаще её нет, чем есть, а благодарить за это стоит как раз Водоканал.
По словам инженера, проблема была на запорной арматуре предприятия, из-за чего потребовалось отключить дом, но сделать это не могли трое суток, а в процессе «что-то напортачили». Высотку пообещали обеспечить водой от соседнего, 29-го, дома, но холодная вода так и не появилась.
«Теперь снова ждём аварийную бригаду», - резюмировал сотрудник, а немногим позже добавил, что после десяти вечера без воды осталась и соседняя тринадцатиэтажка.