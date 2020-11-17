В доме на Васильевском засуха третьи сутки. Пока ждали помощи, без воды осталась соседняя высотка

На затянувшееся отсутствие холодной воды жалуются жильцы дома №31 по Морской набережной в Петербурге. Счёт засухи идёт на третьи сутки, УК и Водоканал кивают друг на друга, а между тем в полку терпящих бедствие прибыло.



О коммунальных проблемах читатели сообщили в редакцию «Фонтанки» вечером 17 ноября. Холодное водоснабжение пропало три дня назад, и если на первые этажи его как будто бы вернули, то жильцам верхних приходится делать запасы воды в ближайших магазинах.

«Водоканал утверждает, что всё есть, а на самом деле никак не доедет, чтобы открыть задвижку», - пишут жители.