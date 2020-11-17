В Минске отключили воду в районе, где активны протестующие. Лукашенко поручил разобраться

После публикаций в соцсетях о том, что правоохранительные органы якобы препятствуют работе волонтёров, которые в частном порядке подвозят воду в район для нуждающихся граждан, управляющая сетями в районе компания отчиталась о проведении осмотра «центрального трубопровода водоснабжения».

В одном из наиболее активных в протестном плане районов столицы Белоруссии — Новая Боровая — с воскресенья нет воды. 17 ноября домам, которые периодически украшают бело-красно-белой символикой, отключили и отопление, передаёт во вторник TUT.by .

«Высверлены крепления крышки задвижки, срезан шпиндель (вентиль, если другими словами), а на шпиндель сверху заварена гайка», — цитирует издание снабжающую организацию. О том, кто стоит за повреждением, не сообщается. Однако «Минскводоканал» в официальном телеграм-канале Мингорисполкома заявил, что рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения.

По данным телеграм-канала «Пул первого», который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко, президент Белоруссии поручил своим помощникам «взять на контроль обеспечение водой».

«Мы живем в доме на Авиационной, 3. У нас там сегодня силовики чистили, снимали флаги. Я им предложила сбегать мне за водой. Ответили, что это не их дело. Я думаю, все это потому, что мы — непокорные!» — цитирует TUT.by местную жительницу.

На двух избирательных участках в районе Новая Боровая на выборах 9 августа победила Светлана Тихановская. После выборов в квартале люди активно вывешивают бело-красно-белые флаги.