Пока никому нельзя, люди с двойным гражданством вывозят валюту. На границе с Финляндией задержали россиян с 32 тыс. евро

Несмотря на ограничения и рухнувший из-за них пассажиропоток между Россией и Финляндией, на таможне продолжают выявлять тех, кто пытается провезти незадекларированные наличные деньги.

Как сообщили 17 ноября в Выборгской таможне, на минувших выходных в пункте пропуска «Торфяновка» лица с двойным гражданством, которым по-прежнему можно пересекать границу, трижды превысили лимит «недекларации» в 10 тысяч долларов в эквиваленте. Всего у обладателей двух паспортов изъяли 32 тысячи евро.

«Граждане заявили, что с правилами перемещения денежных средств через таможенную границу ЕАЭС не знакомы и о необходимости декларировать денежные средства, превышающие установленную норму, не знали», — рассказал заместитель начальника Выборгской таможни Валерий Семенов.