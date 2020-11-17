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Пока никому нельзя, люди с двойным гражданством вывозят валюту. На границе с Финляндией задержали россиян с 32 тыс. евро

Несмотря на ограничения и рухнувший из-за них пассажиропоток между Россией и Финляндией, на таможне продолжают выявлять тех, кто пытается провезти незадекларированные наличные деньги.

Как сообщили 17 ноября в Выборгской таможне, на минувших выходных в пункте пропуска «Торфяновка» лица с двойным гражданством, которым по-прежнему можно пересекать границу, трижды превысили лимит «недекларации» в 10 тысяч долларов в эквиваленте. Всего у обладателей двух паспортов изъяли 32 тысячи евро.

«Граждане заявили, что с правилами перемещения денежных средств через таможенную границу ЕАЭС не знакомы и о необходимости декларировать денежные средства, превышающие установленную норму, не знали», — рассказал заместитель начальника Выборгской таможни Валерий Семенов.

По факту недекларирования наличных денежных средств возбуждено три дела об АП по статье 16.4 КоАП РФ.

При ввозе или вывозе наличных денег и дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США подлежит обязательному декларированию. Недекларирование перемещаемой через границу валюты или заявление в таможенной декларации недостоверных сведений о количестве денежных средств, влечет административную или уголовную ответственность. При декларировании более 100 000 долларов необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств. Деньги на банковской карте декларировать не нужно. Их количество не ограничивается.

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Комментарии (3)

Редиска Здесь
Так на сколько человек было 32 тыс?
Дураки, конечно. Никаких проблем с декларированием валюты нет. Возил вполне легально гораздо большую сумму. Просто заполняешь бумажки, и все.
FontankaReader
"трижды превысили лимит «недекларации» в 10 тысяч долларов в эквиваленте. Всего у обладателей двух паспортов изъяли 32 тысячи евро"
Очень странный пассаж.
32к евро это 38к долларов
Если лимит 10к на человека, то либо двое пытались провезти в среднем по 19, либо трое в среднем по 12600. Если четверо, уже не получается. А написано так, будто там вал-поток-одни контрабандисты кругом.
Савва Морозов
разучились "на подмогу" брать. и чего это финка ограничения ввела для тех, у кого нет их гражданства?! вроде, по мнению некоторых, там нет такого?
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