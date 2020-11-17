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На Ленинском обмыли реконструкцию водовода, которым интересовались власти

Досрочное завершение ремонтных работ с последующими гидравлическими испытаниями закончилось прорывом в Красносельском районе Петербурга. Специалисты заверяют, что новый асфальт уцелел.

О прорыве в районе перекрёстка Ленинского проспекта и Маршала Жукова 17 ноября сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Холодная вода хлестала из-под земли так, что приподняла часть асфальта. Совсем свежего, сетует автор видео: «Перекопано было месяца полтора, если не два. Только что ремонт закончился, и закатали асфальт обратно». В комментариях вспоминают, как досыпали в пробках по утрам во время ремонта, и уже настраиваются на новые неудобства.

В Водоканале «Фонтанке» уточнили, что проезжую часть затопило в ходе гидравлических испытаний. Их проводили после завершения реконструкции, при наполнении водовода произошло вытекание. К половине четвёртого дня его локализовали, дорогу сушат. На водоснабжение абонентов случившееся не повлияло, аварийного повреждения асфальтобетонного покрытия нет.

Как сказано на сайте предприятия, водовод реконструируют в рамках городской адресной инвестиционной программы с февраля 2019 года. Меняли 2,7 км стальной трубы 1979 года прокладки на новые полиэтиленовые трубы. Они российские, изготовлены в Подольске. Закончить ремонт предполагалось к маю следующего года.

В конце сентября на перекрёстке побывал губернатор Петербурга Александр Беглов, которому доложили о текущих результатах и о том, что реконструкцию завершат на пять месяцев раньше без ущерба для качества выполнения работ, чтобы не мучить жителей транспортными ограничениями.

© Фонтанка.Ру

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