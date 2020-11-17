СК хочет искать новости о себе и Бастрыкине в СМИ и телеграм-каналах. Исполнителю готовы заплатить 3,6 миллиона рублей

Следственный комитет России хочет отслеживать публикации о себе и своем председателе Александре Бастрыкине и представителе СК Светлане Петренко в СМИ и блогах. Исполнитель должен будет мониторить в общей сложности в 41 тысячу изданий и 800 млн аккаунтов социальных медиа.



Конкурс появился на портале Госзакупок 11 ноября. Первыми внимание на закупку 17 ноября обратили «Открытые медиа». Как следует из технического задания, за 3,6 млн рублей исполнитель в течение года должен будет искать новости и каждое утро предоставлять Следственному комитету отчет. Ведомство интересует, как освещается его деятельность в регионах, сообщения о руководстве, материалы, требующие проверки, где описываются некие нарушения и преступления, но при этом говорится об отсутствии реакции правоохранительных органов на них, материалы с критикой СК и других органов власти.

