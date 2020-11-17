Петербургская компания увеличит производство тестов на коронавирус вдвое. ФРП дал ей на это более 90 млн рублей

Петербургская ГК «Алкор Био» достроила новую лабораторию для производства ПЦР-тестов на коронавирус, которая позволит в декабре выпустить в два раза больше наборов реагентов. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе компании.



С запуском новой лаборатории группа компаний увеличила количество рабочих мест на 20, до 45 сотрудников. Предполагается, что в декабре производственная мощность удвоится — с 10 до 20 тыс. ПЦР-наборов в месяц. Каждый набор рассчитан на исследование 100 образцов. Так, в следующем месяце «Алкор Био» сможет обеспечить тестирование двух миллионов человек.