Петербургская компания увеличит производство тестов на коронавирус вдвое. ФРП дал ей на это более 90 млн рублей

Петербургская ГК «Алкор Био» достроила новую лабораторию для производства ПЦР-тестов на коронавирус, которая позволит в декабре выпустить в два раза больше наборов реагентов. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе компании.
С запуском новой лаборатории группа компаний увеличила количество рабочих мест на 20, до 45 сотрудников. Предполагается, что в декабре производственная мощность удвоится — с 10 до 20 тыс. ПЦР-наборов в месяц. Каждый набор рассчитан на исследование 100 образцов. Так, в следующем месяце «Алкор Био» сможет обеспечить тестирование двух миллионов человек.
В строительство и оснащение лаборатории вложили около 6 млн рублей. Эти средства взяты из льготного займа, который в июле 2020 года группа компаний получила от Фонда развития промышленности (ФРП) на масштабирование производства тест-систем. Всего на эти цели ей выделили 91 млн рублей. Еще 11 млн рублей из них «Алкор Био» потратила на высокотехнологичное оборудование для группы олигосинтеза и еще 7 миллионов — на комплекс приборов для проведения цифровой капельной полимеразной цепной реакции, он используется для контроля качества выпускаемых ПЦР-наборов.
16 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое определяет норму тестирования на коронавирус — не менее 200 исследований в сутки на 100 тысяч населения.