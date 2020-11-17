«Минск в кладбище превращать нельзя». Лукашенко раскрыл предназначение стихийных мемориалов

Президент Белоруссии призвал не превращать столицу в кладбище и бороться со стихийными мемориалами.



«Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет», — цитирует 17 ноября заявление Александра Лукашенко «Белта».

По его словам, за протестами в стране следует искать «замыслы из Польши, Литвы и Америки». Белорусский лидер считает, что «на улицах» у оппозиционеров уже ничего не получается, поэтому протесты «пошли во дворы». Лукашенко уверен, что у его противников ничего не выйдет.