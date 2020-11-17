Петербургского студента приговорили к 14 годам за заказное убийство следователя

Московский областной суд признал 20-летнего Абдулализа Абдулазизова виновным в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.



Как сообщили «Фонтанке» в Мособлсуде, 17 ноября судья Наталья Валикова сочла доказанным, что в октябре 2018 года Абдулазизов приехал из Петербурга, подкараулил потерпевшую у ее дома в селе Архангельское Московской области и застрелил ее из переделанного под стрельбу боевыми патронами травматического пистолета.

«Абдулазизову назначено лишение свободы на 14 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год. Также частично удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда, заявленный потерпевшим Шишкиным, на сумму 1 миллион рублей», — уточнили в суде.