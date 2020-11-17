FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Петербургского студента приговорили к 14 годам за заказное убийство следователя

Московский областной суд признал 20-летнего Абдулализа Абдулазизова виновным в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Как сообщили «Фонтанке» в Мособлсуде, 17 ноября судья Наталья Валикова сочла доказанным, что в октябре 2018 года Абдулазизов приехал из Петербурга, подкараулил потерпевшую у ее дома в селе Архангельское Московской области и застрелил ее из переделанного под стрельбу боевыми патронами травматического пистолета.

«Абдулазизову назначено лишение свободы на 14 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год. Также частично удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда, заявленный потерпевшим Шишкиным, на сумму 1 миллион рублей», — уточнили в суде.

Свою вину Абдулазизов признал полностью. Государственный обвинитель просил назначить 16 лет.

Абдулазизова судили за убийство по найму и незаконный оборот оружия. Организатора следствие не установило. По одной версии, следователю отомстили за раскрытое дело о кибермошенничестве, идеологом которого считается хакер Ярослав Сумбаев. По другой, Абдулазизова нанял в «даркнете» наркоторговец.

«Фонтанка» рассказывала, что Абдулазизов считался в школе спокойным и нормальным ребенком. Он увлекался музыкой и скейтбордом. Убийство Шишкиной он совместил с поездкой на концерт в Москву.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

DenArch
Вот это позор!!! Следака убил и 14 лет. Это вообще то «вышак»....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний