«Вакцина не станет спасением». В Роспотребнадзоре рассказали о сохранении ограничительных мер

Ограничительные меры сохранятся в России до тех пор, пока коронавирус «несет угрозу здоровью людей».



«Мы должны будем говорить о том, что противоэпидемические мероприятия должны и будут сохраняться до тех пор, пока эта инфекция несет угрозу здоровью людей», — цитирует 17 ноября заместителя главы Роспотребнадзора Вячеслава Смоленского РИА Новости.

По его словам, даже появление вакцины от COVID-19 «не станет спасением», благодаря которому мы забудем о коронавирусной инфекции.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сегодня, 17 ноября, заверил, что массовая вакцинация от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» начнется в следующем году и будет для граждан РФ бесплатной.