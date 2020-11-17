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«Вакцина не станет спасением». В Роспотребнадзоре рассказали о сохранении ограничительных мер

Ограничительные меры сохранятся в России до тех пор, пока коронавирус «несет угрозу здоровью людей».

«Мы должны будем говорить о том, что противоэпидемические мероприятия должны и будут сохраняться до тех пор, пока эта инфекция несет угрозу здоровью людей», — цитирует 17 ноября заместителя главы Роспотребнадзора Вячеслава Смоленского РИА Новости.

По его словам, даже появление вакцины от COVID-19 «не станет спасением», благодаря которому мы забудем о коронавирусной инфекции.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сегодня, 17 ноября, заверил, что массовая вакцинация от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» начнется в следующем году и будет для граждан РФ бесплатной.

С начала пандемии в РФ выявили уже 1 971 013 заболевших COVID-19.

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Комментарии (11)

SERGEY111
Никто и не сомневался что вакцина это профанация , в лучшем случае плацебо. Тоже самое как и существующие многочисленные вакцины против гриппа - а грипп как был так и остался .
261238531
Люди, задайте себе вопрос. Где та черта, после которой лично вы перестанете терпеть этот беспредел?
dedmoroz_5e4d8827384c2
вакцину от роспотребнадзора гамалеи разработал? если нет, надо срочно приступать ...
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