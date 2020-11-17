FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Пожарные работали у «Ижорских заводов» в Колпино

Несколько пожарных расчетов отработали вызов у «Ижорских заводов» в Колпинском районе Петербурга. Подробности произошедшего «Фонтанке» привели в городском управлении МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в половине второго дня 17 ноября. На первом этаже неэксплуатируемого здания горела обстановка на площади 30 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать через полчаса. Угрозы дальнейшего распространения огня, а также пострадавших — нет.

Как уточнили в районной администрации, пожар произошел в бывшей насосной, которая использовалась под склад для хранения деревянных изделий.

По словам начальника управления по информационной политике «Ижорских заводов», на предприятии никакого возгорания не было. Она предположила, что это происшествие могло возникнуть на территории «Ижорской промышленной площадки». Получить оперативный комментарий по ситуации от ее представителей не удалось.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний