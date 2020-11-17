Пожарные работали у «Ижорских заводов» в Колпино

Несколько пожарных расчетов отработали вызов у «Ижорских заводов» в Колпинском районе Петербурга. Подробности произошедшего «Фонтанке» привели в городском управлении МЧС.
По данным ведомства, информация о пожаре поступила в половине второго дня 17 ноября. На первом этаже неэксплуатируемого здания горела обстановка на площади 30 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать через полчаса. Угрозы дальнейшего распространения огня, а также пострадавших — нет.
Как уточнили в районной администрации, пожар произошел в бывшей насосной, которая использовалась под склад для хранения деревянных изделий.
По словам начальника управления по информационной политике «Ижорских заводов», на предприятии никакого возгорания не было. Она предположила, что это происшествие могло возникнуть на территории «Ижорской промышленной площадки». Получить оперативный комментарий по ситуации от ее представителей не удалось.