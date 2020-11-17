Пожарные работали у «Ижорских заводов» в Колпино

Несколько пожарных расчетов отработали вызов у «Ижорских заводов» в Колпинском районе Петербурга. Подробности произошедшего «Фонтанке» привели в городском управлении МЧС.



По данным ведомства, информация о пожаре поступила в половине второго дня 17 ноября. На первом этаже неэксплуатируемого здания горела обстановка на площади 30 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать через полчаса. Угрозы дальнейшего распространения огня, а также пострадавших — нет.



Как уточнили в районной администрации, пожар произошел в бывшей насосной, которая использовалась под склад для хранения деревянных изделий.

