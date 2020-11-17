Семиэтажный дом пореволюционной постройки на Васильевском острове в Петербурге, где в одной из квартир накануне обрушились чердачные перекрытия, возвращается к прежней жизни. Об этом, а также про экспертизу и ущерб 17 ноября корреспонденту «Фонтанки» рассказали в управляющей компании «Возрождение».

По словам заместителя директора УК Евгения Подвального, пострадавшая жилплощадь находится в удовлетворительном состоянии. «Мы обнаружили небольшой отрыв одной перегородки, в этом месте сейчас установлены стоечные крепления. Они способствуют тому, что нагрузка, которая образовалась в квартире, держится этими стоечными креплениями», — рассказал он, отметив, что чердачные перекрытия восстановлению подлежат.

Помимо этого, из-за обрывов стояков залило несколько квартир ниже, добавил Подвальный.



Говоря о предварительном ущербе, он заявил, что его удастся подсчитать только после того, как закончатся все экспертизы. Их проводит как соответствующая организация по запросу управляющей компании, так и собственник квартиры. Затем будет установлено, за чей счет будут происходить восстановительные работы.



Замдиректора УК добавил, что отопление в дом уже вернули, но предстоит подключить еще два стояка, так как сейчас доступ к ним ограничен. Скоро также подключат лифт. Проблемы с газом решены, уточнили в пресс-службе администрации Василеостровского района Петербурга.



Обрушение в трехкомнатной квартире дома 19 по 18-й линии Васильевского острова в Петербурге произошло накануне около полудня. Из парадной эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет, но в доме оказалась повреждена система центрального отопления. Аварийные квартиры были залиты водой. Батареи на время отключили. Хозяин квартиры и его сосед после случившегося не смогли переночевать у себя дома. Первому пришлось переселяться в маневренный фонд, второй решил эту проблему самостоятельно. По предварительной версии, причиной произошедшего стала несогласованная перепланировка.