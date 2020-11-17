АТОР: В Пулково тест на коронавирус стоит дороже, чем в Москве

Ассоциация туроператоров РФ проанализировала стоимость тестов на COVID-19 в российских аэропортах. Дороже всего ПЦР-тест обойдется во Владивостоке, а дешевле — в Уфе.
«У россиян, возвращающихся из-за рубежа, к ноябрю расширились возможности сдать тесты на коронавирус прямо в аэропорту. Из 11 аэропортов с открытым международным сообщением такая услуга есть уже в 9», — сообщает 17 ноября АТОР.
В петербургском Пулково есть три пункта тестирования на COVID-19, где круглосуточно можно провериться на коронавирус. Стоимость услуги — 2550 рублей, а результат можно будет узнать не позднее чем через 48 часов.
В московских аэрохабах сделать тест можно дешевле: в Домодедово услуга стоит 2500 рублей, а при предъявлении посадочного талона можно получить 10-процентную скидку; в Шереметьево ПЦР-тест на COVID-19 обещают сделать за 1850 рублей. При этом во Внуково самая высокая цена в столице — 2750 рублей.
В Владивостоке узнать, привез ли пассажир с собой COVID-19, можно за 3000 рублей. Это самый дорогой тест в России. Дешевле всего провериться можно в Уфе. Для этого необходимо всего 1 320 рублей.
Роспотребнадзор требует, чтобы каждый россиянин, вернувшийся из-за границы, в течение трех дней сдал ПЦР-тест на COVID-19. За невыполнение последует штраф от 15 до 40 тысяч рублей.