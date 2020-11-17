АТОР: В Пулково тест на коронавирус стоит дороже, чем в Москве

Ассоциация туроператоров РФ проанализировала стоимость тестов на COVID-19 в российских аэропортах. Дороже всего ПЦР-тест обойдется во Владивостоке, а дешевле — в Уфе.



«У россиян, возвращающихся из-за рубежа, к ноябрю расширились возможности сдать тесты на коронавирус прямо в аэропорту. Из 11 аэропортов с открытым международным сообщением такая услуга есть уже в 9», — сообщает 17 ноября АТОР.



В петербургском Пулково есть три пункта тестирования на COVID-19, где круглосуточно можно провериться на коронавирус. Стоимость услуги — 2550 рублей, а результат можно будет узнать не позднее чем через 48 часов.

