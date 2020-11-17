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АТОР: В Пулково тест на коронавирус стоит дороже, чем в Москве

Ассоциация туроператоров РФ проанализировала стоимость тестов на COVID-19 в российских аэропортах. Дороже всего ПЦР-тест обойдется во Владивостоке, а дешевле — в Уфе.

«У россиян, возвращающихся из-за рубежа, к ноябрю расширились возможности сдать тесты на коронавирус прямо в аэропорту. Из 11 аэропортов с открытым международным сообщением такая услуга есть уже в 9», — сообщает 17 ноября АТОР.

В петербургском Пулково есть три пункта тестирования на COVID-19, где круглосуточно можно провериться на коронавирус. Стоимость услуги — 2550 рублей, а результат можно будет узнать не позднее чем через 48 часов.

В московских аэрохабах сделать тест можно дешевле: в Домодедово услуга стоит 2500 рублей, а при предъявлении посадочного талона можно получить 10-процентную скидку; в Шереметьево ПЦР-тест на COVID-19 обещают сделать за 1850 рублей. При этом во Внуково самая высокая цена в столице — 2750 рублей.

В Владивостоке узнать, привез ли пассажир с собой COVID-19, можно за 3000 рублей. Это самый дорогой тест в России. Дешевле всего провериться можно в Уфе. Для этого необходимо всего 1 320 рублей.

Роспотребнадзор требует, чтобы каждый россиянин, вернувшийся из-за границы, в течение трех дней сдал ПЦР-тест на COVID-19. За невыполнение последует штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

blackcatwhitecat
В городе еще дороже, чем в Пулково, если делать срочный. К тому же, чтобы уложиться в 3х-дневный срок, необходимо записываться (в т.ч. и на вызов курьера) за несколько дней, либо искать, где это можно сделать в живой очереди. И "срочный" часто оказывается не таким уж срочным, в сутки не укладываются. Так что получается, что проще и быстрее сдать в Пулково. Но почему в том же аэропорту Стамбула можно сдать и получить результат ПЦР за несколько часов, а у нас это растягивается на двое суток, для меня загадка.
doorbal_
в Питере много чего дороже, чем в столице. Проезд на метро, цены на автомобили, билеты в Европу и в другие страны. Даже продукты дешевле, потому что везти ближе - можете открыть каталоги О*** московский и петербургский и сравнить, например филе судака или курицу, сметану или пироги с капустой.
Gorodskoy88
У нас в Питере все стоит дороже, чем в Москве.
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