Дмитрий Песков: Артистов дополнительно поддерживать не планируется

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 17 ноября, что власти страны не рассматривают каких-либо мер поддержки артистов, поскольку теле- и киносъемки не запрещены. Об этом сообщает РИА Новости.



«Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями. К сожалению, они неминуемы сейчас, в условиях свирепствующей пандемии. Это та ситуация, которая есть», — цитирует его издание.



Напомним, сообщения об ограниченном доступе в театры и на концерты побудило певца Валерия Меладзе предложить коллегам подобие забастовки и не сниматься в новогодних шоу.

