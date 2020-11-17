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Дмитрий Песков: Артистов дополнительно поддерживать не планируется

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 17 ноября, что власти страны не рассматривают каких-либо мер поддержки артистов, поскольку теле- и киносъемки не запрещены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями. К сожалению, они неминуемы сейчас, в условиях свирепствующей пандемии. Это та ситуация, которая есть», — цитирует его издание.

Напомним, сообщения об ограниченном доступе в театры и на концерты побудило певца Валерия Меладзе предложить коллегам подобие забастовки и не сниматься в новогодних шоу.

«Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина», — написал он в Инстаграме.

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Комментарии (4)

Verun
мне кажется они (звёзды) и так неплохо себе на нас с вами заработали. так что 1 день в году могут и дома со всеми посидеть.
baddancer
Сльозы на очах! Что за страна то у нас такая?
ded morze
Выступать на "квартирниках" тоже вариант.
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