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Владимир Путин примет участие в саммите G20 и выступит в онлайн-формате

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «двадцатки», который из-за пандемии коронавируса пройдет 21 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства.

«Президент планирует, он будет в субботу принимать участие [в саммите G20], выступление будет 21 [ноября]», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Саммит G20 будет проходить с 21 по 22 ноября под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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