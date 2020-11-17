«Эффективное средство профилактики коронавируса». Старшеклассникам Москвы ещё на две недели продлили дистанционку

Дистанционное обучение в 6–11 классах в Москве продлевают ещё на две недели — до 6 декабря. Об этом на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, — в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6–11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5–2,2 тыс. случаев в неделю. Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет, — 5–6 тыс. случаев в неделю. Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — отметил Собянин 17 ноября.

