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«Эффективное средство профилактики коронавируса». Старшеклассникам Москвы ещё на две недели продлили дистанционку

Дистанционное обучение в 6–11 классах в Москве продлевают ещё на две недели — до 6 декабря. Об этом на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, — в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6–11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне — 1,5–2,2 тыс. случаев в неделю. Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет, — 5–6 тыс. случаев в неделю. Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — отметил Собянин 17 ноября.

Старшеклассники в Москве уже месяц учатся дистанционно. В Петербурге уроки ведутся очно, заболеваемость стремительно растёт среди учителей. Около 2 % школьников перешли на удалёнку по желанию, такой формат предполагает самостоятельное обучение.

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Комментарии (8)

Rosso
Ответ брандоре был
456345
дети и учителя болеют только в москве
Mj33
Сейчас ещё лучших педагогов с 21.11 соберут в СПб для проведения очного финала конкурса "сердце отдаю детям". "Что нам снег, что нам зной, что прирост covid'а большой...". Кто будет отвечать в случае заражений?
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