Квартиры в хрущевках и брежневках Петербурга подорожали на 20% с начала года

— Конечно, покупателей в первую очередь интересует «новая вторичка» — она занимает 55% в спросе, — рассказал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость. — Но мы отмечаем и достаточно стабильный спрос на хрущевки и брежневки. В силу резкого роста цен и серьезного сокращения предложения на первичном рынке покупатели стали присматриваться к объектам на вторичке, в том числе и в старых домах в обжитых спальных районах.

Однокомнатные квартиры в хрущевках и «брежневках» Петербурга подорожали с начала года на 20–22%, около 20% также прибавили «однушки» в старых кирпичных домах. По данным агентства «Петербургская Недвижимость», рост цен с начала года на вторичном рынке отмечается практически по всем типам квартир, но наибольший — на ликвидные однокомнатные и студии.

Со второй половины мая спрос на вторичном рынке начал постепенно расти, а с августа — даже превышать прошлогодние показатели. В октябре активность покупателей была рекордной. Предложение при этом, как и на первичном рынке, продолжает сокращаться, а при высоком спросе это неизбежно ведет к росту цен. По словам эксперта, традиционно дорожает «новая вторичка», но в этом году рекорды бьют и цены на самое ликвидное жилье в старых домах.

— Если январе однокомнатную квартиру в брежневке в Калининском районе продавали за 3,1 млн рублей, то в ноябре уже за 3,8 млн рублей, — добавляет Дроздов. — Однушки в домах 137 серии подорожали на 4–21% в зависимости от района: максимальый рост они показали в Приморском — с 4,2 млн рублей до 5,1 млн рублей. Стоимость однокомнатной квартиры в доме 504 серии в Выборгском районе увеличилась с января на 14% с 3,97 млн руб. до 4,55 млн рублей.

По мнению экспертов, до конца года ажиотаж на вторичном рынке сохранится. В условиях ограниченного предложения срок экспозиции большинства ликвидных однокомнатных квартир и студий в удачных локациях не будет превышать одной-двух недель.