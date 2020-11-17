Глава Роспотребнадзора рассказала, на каком месте Россия по уровню смертности от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции. По уровню заболеваемости наша страна гораздо выше.



«По уровню заболеваемости на 100 тыс. населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е — по уровню летальности», — цитирует 17 ноября ТАСС главу ведомства.



По словам Поповой, на данный момент в России уровень летальности от COVID-19 составляет 1,7 %.



При этом наша страна входит в тройку лидеров стран по количеству проведенных тестов на коронавирус.

