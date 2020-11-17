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Глава Роспотребнадзора рассказала, на каком месте Россия по уровню смертности от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции. По уровню заболеваемости наша страна гораздо выше.

«По уровню заболеваемости на 100 тыс. населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е — по уровню летальности», — цитирует 17 ноября ТАСС главу ведомства.

По словам Поповой, на данный момент в России уровень летальности от COVID-19 составляет 1,7 %.

При этом наша страна входит в тройку лидеров стран по количеству проведенных тестов на коронавирус.

В России с начала пандемии на 17 ноября выявлено 1 971 013 случаев коронавируса. Умер 33 931 человек.

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Комментарии (2)

261217951
Лучше напишите уровень смертности от пневмонии которую всем пишут в диагноз.
260657101
Глава Роспотребнадзора не хочет рассказать о избыточной смертности за 9 месяцев 2020 года по данным Росстата? И о том почему данные по смертности Росстата от COVID19 расходятся с данными оперштаба и Роспотребнадзора, как и то что многие специалисты статистике и математике, доказали что официальная ежедневная статистика по числу заболевших и выздоровевшим, рисованная, те фейковая?
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