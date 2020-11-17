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Из Удмуртии в Череповец через Ладожский вокзал. В Петербурге мужчину задержали за полкило наркотика

На несколько дней хотел в школьные каникулы задержаться 40-летний житель Удмуртской Республики в Петербурге. Помимо посещения достопримечательностей, он планировал заняться наркоторговлей.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции 17 ноября, на мужчину сотрудники МВД обратили внимание, отрабатывая пассажиропоток на Ладожском вокзале. В кармане у него нашли два пакетика с синтетическим наркотиком, а вот в сумке — полкилограмма полусинтетического опиоида.

 Пресс-служба СПб ЛУ МВД России

Он пояснил сотрудникам, что наркотики нашел в тайниках, которые располагались в Ленинградской области, по пути в Петербург.

Мужчина на данный момент официально неработающий, ранее уже привлекался по наркотическим статьям. В Петербурге он планировал провести несколько дней и продать наркотик. У него также нашли билет в Череповец, куда он собирался добраться также поездом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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