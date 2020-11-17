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В Хабаровске экстренно сел самолет ВС Бангландеш. У «Геркулеса» после ремонта не закрылась стойка шасси

Военно-транспортный самолет C-130 «Геркулес» ВС Бангладеш экстренно сел в аэропорту Хабаровска 17 ноября. Воздушное судно следовало в Магадан и совершило техническую остановку для ремонта.

«После проведения ремонтных работ, сегодня судно должно было следовать по маршруту, однако при взлете не закрылась правая стойка шасси, поэтому произведена аварийная посадка. Аварийные службы аэропорта сработали в штатном режиме, их помощь экипажу и воздушному судну не понадобилась», — сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По его словам, ремонтные работы проводились силами иностранного государства. Оснований для вмешательства прокуратуры нет.

Локхид C-130 «Геркулес» — американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. На 2014 год являлся самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире.

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