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В Петербурге снова более полусотни скончавшихся с коронавирусом за сутки. В России — рекорд

Количество скончавшихся с коронавирусом за сутки в Петербурге снова превысило полсотни, составив 69 человек. Об этом свидетельствуют данные с сайта «Стопкоронавирус.рф», опубликованные 17 ноября.

Таким образом, общее число умерших от новой болезни горожан увеличилось до 4 620.

В России за сутки зарегистрировано 442 скончавшихся с коронавирусом — это максимум с начала пандемии. Всего за это время умер 33 931 житель страны.

Как ранее писала «Фонтанка», накануне Петербург не попал в статистику смертности от COVID-19. О том, как растет заболеваемость коронавирусом в городе, можно прочитать на нашем сайте.

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Комментарии (5)

Коля Мойкин
Вот вам и всплыл вчерашний ноль. Заплюсовали данные за выходные. Достали уже с этой "статистикой"
1691
Сколько надо- столько и напишут...точнее, сколько сверху скажут..неужели этому кто-то верит((
Danik
А вчера никто не умер по данным того же сайта. И что!? Что не писали и не голосили? В Петербурге сегодня никто не умер от короновируса. Какой хороший заголлвок, но скучно и не скандально. Не пугает! Статистика. На сегодня написали много, на завтра никого. Это ни о чем не говорит.
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