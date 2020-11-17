В Петербурге снова более полусотни скончавшихся с коронавирусом за сутки. В России — рекорд

Количество скончавшихся с коронавирусом за сутки в Петербурге снова превысило полсотни, составив 69 человек. Об этом свидетельствуют данные с сайта «Стопкоронавирус.рф», опубликованные 17 ноября.



Таким образом, общее число умерших от новой болезни горожан увеличилось до 4 620.

В России за сутки зарегистрировано 442 скончавшихся с коронавирусом — это максимум с начала пандемии. Всего за это время умер 33 931 житель страны.

Как ранее писала «Фонтанка», накануне Петербург не попал в статистику смертности от COVID-19. О том, как растет заболеваемость коронавирусом в городе, можно прочитать на нашем сайте.