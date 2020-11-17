Фотографию парковки в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Евгений. По его словам, около 10 часов утра девушка лет 20 на вид остановилась на перекрестке Большого проспекта и Лахтинской улицы и ушла. «Легковой автомобиль еще пройдет, но микроавтобус или мусоросборщик уже нет», — уверен читатель.



По данным «Фонтанки», «Бентли» числится за 39-летним жителем Петербурга, который владеет по доверенности еще примерно двадцатью машинами, в том числе и премиум-класса. При этом нарушает на ней кто-то из работников бизнес-центра в Адмиралтейском районе.

