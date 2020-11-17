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Парковка по-мушкетерски. Съезд с Большого проспекта П.С. ограничил «Бентли»

Красивой машине — красивая парковка, решила молодая девушка и поставила красный «Бентли» на перекрестке в Петроградском районе утром 17 ноября.

Фото: Читатель «Фонтанки»

Фотографию парковки в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Евгений. По его словам, около 10 часов утра девушка лет 20 на вид остановилась на перекрестке Большого проспекта и Лахтинской улицы и ушла. «Легковой автомобиль еще пройдет, но микроавтобус или мусоросборщик уже нет», — уверен читатель.

По данным «Фонтанки», «Бентли» числится за 39-летним жителем Петербурга, который владеет по доверенности еще примерно двадцатью машинами, в том числе и премиум-класса. При этом нарушает на ней кто-то из работников бизнес-центра в Адмиралтейском районе.

Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (11)

USSR_forever
очередная ТП? не заработала, а насосала? =)
260581461
Глубокая глотка, вместо мозга вагина.
264088741
Вот да, я тоже не понял, где там что-то не пройдёт. За парковку такую штраф, однозначно. Но там полтора КамАЗа пройдёт.
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