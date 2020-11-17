Блогер или просто любитель острых ощущений привлёк к себе внимание жителей Петербурга в понедельник вечером. Его прыжок в воду заставил очевидцев схватиться за гаджеты и начать съемку.



Видео трюка ночью 17 ноября прислала читательница «Фонтанки» Елена. Она пояснила, что накануне около шести вечера подожжённый человек спрыгнул в Малую Невку с Большого Крестовского моста. На кадрах молодой человек, у которого горит спина действительно сигает в реку с перил, ныряет, а затем появляется над водой. Всё действо снимает, по всей видимости, оператор.

