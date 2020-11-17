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Горящий человек спрыгнул с моста в Малую Невку под прицелом камер

Блогер или просто любитель острых ощущений привлёк к себе внимание жителей Петербурга в понедельник вечером. Его прыжок в воду заставил очевидцев схватиться за гаджеты и начать съемку.

Видео трюка ночью 17 ноября прислала читательница «Фонтанки» Елена. Она пояснила, что накануне около шести вечера подожжённый человек спрыгнул в Малую Невку с Большого Крестовского моста. На кадрах молодой человек, у которого горит спина действительно сигает в реку с перил, ныряет, а затем появляется над водой. Всё действо снимает, по всей видимости, оператор.

Читатель «Фонтанки»  Елена 

О произошедшем в полиции ничего неизвестно. Как пояснили корреспонденту «Фонтанки» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщений о подобных инцидентах не поступало.

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Комментарии (1)

p-ro100
Всё действие снимала Елена, благодаря которой теперь многим стало известно о существовании ещё одного ненормального.
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