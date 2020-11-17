В Петербурге начинается период дождей. Сегодня может пойти снег, но в ближайшие дни ожидается сильное потепление.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 ноября будет преобладать облачная погода, вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер умеренный. Температура — ноль — плюс 2 градуса.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от минус 3 до плюс 3 градусов в течение суток. Самое холодное 17 ноября зафиксировано в 1960 году, когда было минус 13, а самое тёплое — в 1976 году, плюс 8, напоминает «Яндекс».