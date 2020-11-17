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Погода в Петербурге сменилась. При плюсе есть большой минус

В Петербурге начинается период дождей. Сегодня может пойти снег, но в ближайшие дни ожидается сильное потепление.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 ноября будет преобладать облачная погода, вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер умеренный. Температура — ноль — плюс 2 градуса.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от минус 3 до плюс 3 градусов в течение суток. Самое холодное 17 ноября зафиксировано в 1960 году, когда было минус 13, а самое тёплое — в 1976 году, плюс 8, напоминает «Яндекс».

18 ноября, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется днём до 7–9 градусов, а 19-го — до 8–10. При этом дождь будет сопровождать порывистый ветер.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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