Президент Армении призвал правительство Пашиняна уйти в отставку. Стране нужны срочные выборы

«Мы проиграли как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатическом и международном площадках. Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно», — говорится в обращении президента Армении.

Свои мысли по поводу проигранного Арменией военного конфликта с Азербайджаном за Нагорный Карабах Армен Саркисян изложил в обращении к народу, оно опубликовано вечером 16 ноября на сайте главы государства.

Президент Армении Армен Саркисян призвал правительство премьер-министра Никола Пашиняна немедленно уйти в отставку. Управление страной следует пока передать правительству национального согласия, и срочно проводить выборы, считает политик.

По словам Саркисяна, в данном контексте единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в кратчайшие сроки дорожной карты по срокам предполагаемых конституционных процессов, в результате чего станет возможным проведение внеочередных парламентских выборов.

«До этого управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия», — отметил Саркисян.

Он заявил, что встречался с многочисленными представителями различных сфер общественной и политической жизни.

«Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе — отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов», — отметил Саркисян.

Армения является парламентской республикой, проведение внеочередных выборов предполагает отставку правительства и премьера.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. «Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены. <...> Число жертв, в том числе среди мирного населения, превысило 4 тысячи человек. Ранено свыше 8 тысяч человек. Количество беженцев, по разным данным, исчисляется десятками тысяч», — заявил 13 ноября Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.