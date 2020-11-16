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16.11.2020 22:26
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В Турции суточное количество заболевших вернулось на показатели апреля

В Турции суточное количество заболевших вернулось на показатели апреля, как сообщил 16 ноября министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 3316, умерли 94 человека.

«Сегодня выявлено 3316 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 417 594. Умерли 94 больных, всего умерших — 11 601. В тяжелом состоянии находятся 3610 больных. Вылечились сегодня 2712 пациентов, всего — 356 375», — завил Фахреттин Коджа.

Как ранее заявлял Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.

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Комментарии (2)

virusanet
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