В Турции суточное количество заболевших вернулось на показатели апреля
В Турции суточное количество заболевших вернулось на показатели апреля, как сообщил 16 ноября министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 3316, умерли 94 человека.
Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2020
«Сегодня выявлено 3316 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 417 594. Умерли 94 больных, всего умерших — 11 601. В тяжелом состоянии находятся 3610 больных. Вылечились сегодня 2712 пациентов, всего — 356 375», — завил Фахреттин Коджа.
Как ранее заявлял Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.