Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поменял бригаду арбитров на матч Лиги наций Сербия -Россия, сообщает пресс-служба РФС вечером 16 ноября. Игру шестого тура группового этапа соревнований обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Помогать ему будут соотечественники Гэри Бесуик и Адам Нанн, резервный судья — словенец Матей Юг. Игра состоитсят в Белграде на стадионе имени Райко Митича 18 ноября и начнется в 22:45 мск.

Ранее на игру назначен польская бригада судей во главе с Даниэлем Стефанским. Причина смены команды арбитров ни РФС, ни УЕФА не зазывают, но отметим, что это крайне редкое событие в мире футбола.