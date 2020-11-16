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16.11.2020 21:53
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УЕФА поменял бригаду арбитров на матч Лиги наций Сербия — Россия

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поменял бригаду арбитров на матч Лиги наций Сербия -Россия, сообщает пресс-служба РФС вечером 16 ноября. Игру шестого тура группового этапа соревнований обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.

Помогать ему будут соотечественники Гэри Бесуик и Адам Нанн, резервный судья — словенец Матей Юг. Игра состоитсят в Белграде на стадионе имени Райко Митича 18 ноября и начнется в 22:45 мск.

Ранее на игру назначен польская бригада судей во главе с Даниэлем Стефанским. Причина смены команды арбитров ни РФС, ни УЕФА не зазывают, но отметим, что это крайне редкое событие в мире футбола.

Напомним, сегодня стало известно о том, что у один из вратарей национальной сборной РФ Матвей Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус.

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Комментарии (1)

мухомор
Это такое молчаливое признание того, что в последней встрече с Молдавией польский же арбитр был весьма непоследователен и предвзят в решениях. Но нет. Никакой русофобии от поляков. Просто такое вот совпадение.
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