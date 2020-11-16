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16.11.2020 21:27
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Президент РФ внес изменения в состав Совета по правам человека

Президент России 16 ноября подписал указ, включающий новых членов в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, в состав СПЧ включены по согласованию заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.

Из состава Совета исключены политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнёрство» Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева.

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Комментарии (6)

260642921
А мог бы разогнать к чертовой бабушке. Нет, все же не перестаю радоваться либерализму и толерантности нашего дорогого Владимира Владимировича.
Вячеслав Рогожин
Интересно, а Гитлер какой бы состав Совета по правам человека сформировал?
Pilat
Ну не правильно Вы Владимир Владимирович бутербр...тфу ты....совет формируете.
Нужно было туда обязательно пригласить представителей ЛГБТ сообщества, парочку бойцов смешенных стилей и одного афрорусского.
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