Президент РФ внес изменения в состав Совета по правам человека

Президент России 16 ноября подписал указ, включающий новых членов в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, в состав СПЧ включены по согласованию заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.
Из состава Совета исключены политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнёрство» Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева.