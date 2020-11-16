На Алтае организатором незаконного охотничьего тура для состоятельного москвича оказался местный зоозащитник

В Алтайском крае на территории национального парка пограничники задержали предпринимателя из Москвы и двух его проводников. Одним из организаторов охоты оказался руководитель экологической организации. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Сайлюгемского нацпарка.

«Оказалось, что один из задержанных, гр. Эрмен С., совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации. Кроме того, на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных», — сообщила пресс-служба заповедника.

