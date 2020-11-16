На Алтае организатором незаконного охотничьего тура для состоятельного москвича оказался местный зоозащитник
В Алтайском крае на территории национального парка пограничники задержали предпринимателя из Москвы и двух его проводников. Одним из организаторов охоты оказался руководитель экологической организации. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Сайлюгемского нацпарка.
«Оказалось, что один из задержанных, гр. Эрмен С., совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации. Кроме того, на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных», — сообщила пресс-служба заповедника.
Сотрудники ФСБ заметили людей с оружием на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов. Задержали же их за несоблюдение пограничного режима на территории рядом с Сайлюгемскм нацпарком. Мужчины заявили, что приехали охотиться на сибирского горного козла, хотя экологи и местные жители знают, что на данном участке эти животные давно не обитают — ни одной особи не замечено на 10 лет.
Алтайский горный баран – самый крупный представитель своего вида на планете, занесен в Красную книгу Республики Алтай, в Красную книгу России. По результатам мониторинга в 2019 году в стране насчитывалось чуть более 1400 особей редкого барана. Охота на него запрещена. На территории Национального парка «Сайлюгемский» запрещен любой вид охоты.