Швеция из-за роста COVID-19 запретила собираться больше 8 человек

Швеция, которая весной не вводила суровых мер по борьбе с коронавирусом, продолжает осеннее ужесточение ограничений. Правительство объявило о снижении лимита на сбор людей с 50 до 8 человек.

Как заявил 16 ноября премьер-министр страны Стефан Лёвен, новое правило — не собираться больше восьми — вступает в силу 24 ноября. Более того, шведов призывают уменьшить контакты: не ходить в фитнес и в гости, не принимать гостей.

«Я понимаю, что многие устали от этой ситуации и думают, что не могут встретиться со своими близкими — это грустно. Но коронавирус не учитывает наши чувства, — обратился Лёвен к гражданам. — <...> Прежде чем станет лучше, будет еще хуже. Выполняйте свой долг и возьмите на себя ответственность за ограничение распространения инфекции».