Швеция из-за роста COVID-19 запретила собираться больше 8 человек
Швеция, которая весной не вводила суровых мер по борьбе с коронавирусом, продолжает осеннее ужесточение ограничений. Правительство объявило о снижении лимита на сбор людей с 50 до 8 человек.
Как заявил 16 ноября премьер-министр страны Стефан Лёвен, новое правило — не собираться больше восьми — вступает в силу 24 ноября. Более того, шведов призывают уменьшить контакты: не ходить в фитнес и в гости, не принимать гостей.
«Я понимаю, что многие устали от этой ситуации и думают, что не могут встретиться со своими близкими — это грустно. Но коронавирус не учитывает наши чувства, — обратился Лёвен к гражданам. — <...> Прежде чем станет лучше, будет еще хуже. Выполняйте свой долг и возьмите на себя ответственность за ограничение распространения инфекции».
Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что прогноз на вторую волну не оправдался. Весной, когда страна отказалась вводить локдаун в надежде на выработку коллективного иммунитета, предполагалось, что осенью эпидемиологическая ситуация в стране будет лучше, чем в скандинавских странах, вводивших ограничительные меры. Однако сейчас число заразившихся коронавирусом в Швеции растёт быстрее, чем в других государствах Европы: каждый пятый тест на COVID-19 в Стокгольме оказывается положительным.
Чуть менее строгое ограничение приняли финны - в Хельсинки запрещены мероприятия больше 10 человек. А в Эстонии, например, нельзя передвигаться в торговом центре больше чем по двое, а в местах оказания развлекательных услуг вместе находиться и передвигаться можно группами до 10 человек.