В Петербурге работник салона сотовой связи наладил бизнес на тайне частной жизни. Его дело прекратил суд

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 ноября, Калининский районный суд прекратил уголовное дело, возбуждённое в отношении Андрея Маховского. Он обвинялся в нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Всё это - с использованием своего служебного положения в АО «Русская Телефонная Компания».

Маховский работал в салоне «МТС» на проспекте Непокоренных и не слишком бережно относился к данным клиентов. Установлено, что в марте этого года он без решения суда и разрешения владельца номера получил детализацию разговоров абонента за последний месяц и вместе с номерами его собеседников продал неустановленному следствием лицу за 4 тысячи рублей. Все необходимые данные он отсылал через Telegram, после чего уничтожал распечатку.

Аналогичным образом фигурант заработал ещё дважды, однако потерпевшие иски и претензии ему не предъявили.

На прекращении уголовного дела Маховский настаивал вместе с адвокатом. Он полностью признал вину и чистосердечно раскаялся. Суд учёл, что проблем с уголовным законодательством раньше не было, зато есть проблемы со здоровьем. Против судебного штрафа в качестве наказания никто из участников процесса не возражал. Маховского оштрафовали на 15 тысяч рублей.